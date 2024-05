Løkke vil ikke indlede diskussion om domstols arrestordre på Netanyahu

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) vil hverken tale for eller imod Den Internationale Straffedomstols anmodning om arrestordre på den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, og på den israelske forsvarsminister, Yoav Gallant.

Det siger Lars Løkke Rasmussen på vej ind til et ministermøde i Bruxelles tirsdag.

Anmodningen om en arrestordre har ellers vakt international opsigt og er af USA's præsident, Joe Biden, blevet kaldt "skandaløs".

Den danske udenrigsminister understreger dog, at Danmark respekterer domstolens uafhængighed. Derfor bør der efter Løkkes mening ikke tages politisk stilling til udmeldingen fra domstolen.

- Jeg ser på det med stor alvor. Vi anerkender ICC og står vagt om deres uafhængighed. Derfor kan jeg ikke gøre andet end tage det til efterretning.

- Vi har ikke for vane, som tilhængere af retsstatsprincipperne, at diskutere med domstolene, siger Lars Løkke Rasmussen.

Dermed forsøger den danske udenrigsminister at finde neutral grund, efter chefanklageren ved Den Internationale Straffedomstol (ICC), Karim Khan, mandag meddelte, at han, ud over at bede om arrestordrer på Netanyahu og på den israelske forsvarsminister, også har anmodet om arrestordre på tre Hamas-ledere.

Det sammenfald har løftet øjenbrynene hos flere vestlige landes ledere.

- Det forekommer mig lidt prekært, at der er en samtidighed. Og at lederen af en demokratisk stat nævnes ligeværdigt med lederen af en terrororganisation, siger Løkke.

- Men det rokker ikke ved det, der er min konklusion: Nemlig, at vi har respekt for ICC. Derfor tager vi det til efterretning og afventer, hvad der sker, siger han.

Italiens udenrigsminister kaldte det tirsdag "uacceptabelt" og "absurd" at sammenligne Israel og Hamas, som han mener, Karim Khan gør ved at anmode om arrestordrene samtidigt.

- Lederne af terroristgruppen startede krigen i Gaza ved at massakrere uskyldige civile, og den israelske regering er valgt af Israels befolkning. Man kan på ingen måde forestille sig en sådan sammenligning, siger den italienske udenrigsminister.

USA's præsident, Joe Biden, kaldte mandag anmodningen om en arrestordre på de israelske ledere for "skandaløs".

ICC har anmodet om arrestordrene, fordi man mener, at Hamas-lederne har begået krigsforbrydelser, mens Israel blandt andet kritiseres for at bruge sult som våben over for den palæstinensiske civilbefolkning.

Spørgsmål: Du vil ikke kommentere på domstolens udmelding. Men har Israel efter din mening brugt sult som våben?

- Det er det, man har et domstolssystem til at afklare. Efter min mening må man have den fuldstændigt samme tilgang til det her, som vi ville have derhjemme.

- Hvis der bliver rejst en sigtelse mod nogen, så har vi ikke for vane at diskutere politisk, hvordan det skal ende.

- Derfor er bundlinjen, at vi anerkender ICC's uafhængighed og jurisdiktion og tager til efterretning, de skridt der er indledt, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/