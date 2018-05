Løkke vil nok sige nej til nye EU-optagelsesforhandlinger

Man skal være ærlig omkring EU-udvidelsen, mener Løkke. Ellers skaber det frustrationer på begge sider.

Albanien og Makedonien er ikke klar til at indlede optagelsesforhandlinger med EU, sådan som EU-Kommissionen ellers har anbefalet.

Det mener i hvert fald statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) efter et EU-topmøde i Sofia med seks lande på det vestlige Balkan.

EU-lederne skal på et topmøde i juni sige ja eller nej til at gå i gang med nye optagelsesforhandlinger.

Men statsministeren tror ikke, at han vil give et ja.

- Det kan jeg ikke forestille mig, at jeg gør. Nej, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han siger, at landene har masser af hjemmearbejde at gøre endnu.

Statsministeren advarer samtidig mod at gentage fejlen fra optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet.

De forhandlinger gik i gang for alt for tidligt, mener han. Og det har skabt frustrationer både i EU og i Tyrkiet.

- Så er det bedre at være ærlige omkring det her, mener Lars Løkke Rasmussen.

Han siger dog samtidig, at det er vigtigt at fastholde "det europæiske perspektiv" for de seks Balkan-lande, der har deltaget i topmødet med EU.

Det er Albanien, Bosnien, Kosovo, Makedonien, Montenegro og Serbien.

- For der er også andre kræfter, der lurer. Der er kineserne. Der er russerne. Der er tyrkerne, siger statsministeren.

- Så vi har en egen interesse i, at disse lande orienterer sig mod Europa, siger han.

- Vi må bare ikke begå den fejl, at vi lukker lande ind i samarbejdet, før de er klar til det.

EU indledte allerede optagelsesforhandlinger med Montenegro i 2012. Og med Serbien i 2014.

På næste topmøde i juni skal EU-lederne så tage stilling til, om de vil indlede optagelsesforhandlinger med Albanien og Makedonien.

Bosnien, der søgte om medlemskab i 2016, og Kosovo er mulige EU-kandidater i fremtiden.

/ritzau/