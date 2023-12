Løsladte palæstinensere hævder at have været udsat for vold

Palæstinensere løsladt fra israelske fængsler hævder at være blevet udsat for vold, afsavn og radikalt forværrede forhold i fængslerne efter Hamas' blodige angreb på Israel 7. oktober.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge den palæstinensiske organisation Fængsledes Klub, som løbende opgør antallet af fanger fra Vestbredden og Østjerusalem, er besøg fra Internationalt Røde Kors også stoppet.

Internationalt Røde Kors har ikke kommenteret påstanden med henvisning til sine retningslinjer om fortrolighed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fredag den 24. november begyndte en aftalt våbenhvile mellem Israel og Hamas.

Parterne var i første omgang blevet enige om at holde fire dages pause i kampene, det blev dog forlænget ad to omgange og pausen endte med at vare syv dage, inden den ophørte fredag.

I løbet af de syv dage blev 105 gidsler frigivet af Hamas, mens Israel til gengæld løslod 240 palæstinensere fra israelske fængsler.

Den 36-årige Ramzi Abbasi fra Østjerusalem var blandt de frigivne palæstinensere. Han har siddet i et fængsel i Negev-ørkenen i Israel siden april, hvor han blev dømt for at opfordre til vold.

- De slog os dag og nat, siger han.

- Nogle indsatte havde brækkede arme eller ben efter 7. oktober og fik ingen behandling.

Ramzi Abbasi kalder Ketziot-fængslet, hvor han var indsat, for "en kirkegård for de levende", hvor de indsatte lever uden mad og rent tøj.

Artiklen fortsætter under annoncen

AFP har flere gange kontaktet der israelske fængselsvæsen, men det har afvist at kommentere på anklagerne.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International siger, at den har modtaget en beretning fra en palæstinenser fra Østjerusalem, som blev udsat for "alvorlige tæsk, som efterlod ham med blå mærker og tre brækkede ribben".

Den unavngivne fængselsindsatte sagde, at politiet beordrede de indsatte til at "lovprise Israel og forbande Hamas". Men selv efter, de gjorde det, "stoppede tæsk og ydmygelse ikke", har han forklaret.

Indsatte fordømmer i et brev til Internationalt Røde Kors leveret fra et fængsel af en af de nyligt løsladte fanger den "hævn", som de beskylder de israelske myndigheder for at have udført.

I brevet hævdes det, at seks indsatte er døde i israelske fængsler, siden krigen brød ud.

Ifølge det israelske fængselsvæsen er de døde indsatte blevet obduceret. Obduceringen har ifølge fængselsvæsenet vist, at de døde af helbredsproblemer, der ikke var relateret til forholdene under deres tilbageholdelse.

/ritzau/AFP