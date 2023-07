Løve meldes på fri fod nær Berlin - politiet udsender advarsel

En løve er torsdag angiveligt på fri fod nær Tysklands hovedstad, Berlin.

Det oplyser Berlins politi, der samtidig har bedt folk om at holde sig inden døre og holde kæledyr i hjemmet.

Advarslen gælder folk i forstæderne Kleinmachnow, Teltow og Stahnsdorf. De ligger knap 20 kilometer sydvest for hovedstadens midte.

Den lokale tv- og radiostation rbb oplyser, at der er en politiindsats i gang.

Der bliver ledt efter løven med en helikopter og med brug af termiske kameraer. Beredskabstjenesten hjælper også med eftersøgningen.

Daniel Keip, der er talsmand for politiet i Brandenburg, oplyser, at politiet blev overrasket, da der natten til torsdag indløb en usædvanlig melding.

- Omkring midnat modtog vi en besked, vi ikke havde set komme. To forbipasserende så et dyr på jagt efter et andet. Det ene var et vildsvin og det andet var tilsyneladende et rovdyr, en hunløve.

- De to mænd optog en video med deres telefoner, og selv vores rutinerede betjente har måttet konstatere, at der formentlig var tale om en hunløve, siger Daniel Keip til rbb ifølge nyhedsbureauet AFP.

Politiet i Brandenburg skriver torsdag morgen klokken 07.30 på Twitter, at man fortsat er på jagt efter et "vilddyr". Politiet understreger samtidig, at borgere i nærheden fortsat ikke bør forlade hjemmet.

Det står ikke umiddelbart klart, hvor løven normalt holder til.

/ritzau/Reuters