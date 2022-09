Loft på 180 euro skal sende energiprofit til forbrugere

Der er skal være en grænse for, hvor meget effektive energiselskaber kan tjene på elektricitet. Det foreslår EU-Kommissionen.

Konkret foreslår EU-Kommissionen, at loftet skal ligge på 180 euro per megawatt-time (MWh). Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det ramme blandt andet vind- og solenergiselskaber samt atomkraftværker.

Ifølge EU-Kommissionen kan disse selskaber producere energi billigt. Men på grund af krigen i Ukraine kan de sælge til høje priser. Det er ikke rimeligt, mener EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Hun fastslog i sin årlige tale om Den Europæiske Unions tilstand, at energiselskaber bør aflevere en del af deres profit til EU-landene. Dermed har de 27 EU-lande mulighed for at fordele pengene til de mest udsatte forbrugere.

På et pressemøde onsdag fremlagde EU-Kommissionen et udspil, som giver det konkrete tal for profitloftet.

Loftet begrundes med, at prisen i de seneste årtier har ligget under 180 euro per megawatt-time selv i de dyreste timer på dagen. Og selv hvis man ser på tværs af EU. Dermed kan profitten over det niveau kobles til krigen i Ukraine, mener EU-Kommissionen.

Ifølge den danske EU-kommissær, Margrethe Vestager, vil loftet gælde store energiselskaber. Det vil ikke ramme mindre producenter som eksempelvis husejere med solceller eller landmænd med en mindre vindmølle.

