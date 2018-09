Löfven afviser krav om at gå af som statsminister

Ingen af de to store blokke i Sverige får flertal. Det er et farvel til blokpolitikken, siger Stefan Löfven

Trods tilbagegang for Socialdemokraterna ved søndagens svenske valg til Riksdagen fortsætter partiets leder, statsminister Stefan Löfven, indtil videre på posten.

Det siger han i en tale kort efter midnat til partiets valgfest i Stockholm, skriver nyhedsbureauet TT.

Men han udtrykker også skuffelse over opbakningen til sit parti, som ser ud til at lande på godt 28 procent.

Det er næsten tre procentpoint færre end ved forrige valg i 2014.

- Jeg kommer til at fortsætte som statsminister. Vi ville gerne have set et bedre resultat, men trods det har vælgerne gjort os til det største parti.

- Der er ikke grundlag for, at jeg skulle gå af nu. Nu er det vigtigt at have is i maven og holde hovedet koldt. Jeg og min regering leder landet, fastslår han.

Dermed ignorerer han også et krav fra lederne af de partier, som udgør den borgerlige blok Alliansen.

- Der er kun en udgang på det her, og det er, at Löfven indgiver sin afskedsansøgning, siger Jan Björklund, partileder for Liberalerna, ifølge svenske medier.

Det endelige valgresultat ventes at være klar natten til mandag, men de to store blokke i svensk politik ligger med stort set alle stemmer næsten lige.

Den rødgrønne blok bestående af tre partier med Socialdemokraterna som det største står til at få 144 mandater, mens den borgerlige blok, Alliansen, omfattende fire parter, samlet får 143 mandater ifølge SVT.

Valgets store vinder Sverigedemokraterna sikrer sig 62 mandater.

- En ting er sikkert. Ingen af siderne får majoritet på egen hånd. Vi får behov for løsninger på tværs af blokkene. Uanset udfaldet af valget, så førte den her aften til blokpolitikkens begravelse, siger Stefan Löfven.

- Det mest ansvarsfulde nu er ikke at spekulere. At forskellige partier låser sig fast i positioner. Der er endnu to uger til Riksdagens åbning, konstaterer han.

/ritzau/