Löfven lader symptomfrie svenskere rejse frit i Sverige

Indenlandske rejserestriktioner vil blive ophævet fra 13. juni, siger statsminister på pressemøde.

Det skal igen være muligt for svenskere uden symptomer på coronavirus at rejse frit i Sverige.

Det siger statsminister Stefan Löfven (S) på et pressemøde om coronakrisen torsdag eftermiddag.

Han vil derfor fra 13. juni ophæve indenlandske rejserestriktioner, der har været indført for at forhindre coronavirusset i at sprede sig.

- Beskeden betyder ikke, at faren er forbi, og at livet fortsætter som normalt, siger Stefan Löfven.

Han understreger samtidig, at der er visse forbehold forbundet med lempelserne.

- Det er afhængigt af, at alle tager ansvar og følger vejledningen om social distance.

- Det afhænger også af, at de relevante myndigheder og kommuner træffer foranstaltninger for at forhindre smittespredning, siger Stefan Löfven.

Sverige har været hårdt ramt under coronakrisen og har registreret langt flere dødsfald blandt coronapatienter end sine nabolande.

Derfor var Sverige ikke en del af den genåbning for turister, som den danske regering varslede i sidste uge. Foreløbig vil kun tyske, norske og islandske turister være velkomne i Danmark fra den 15. juni.

Selv om svenskerne fortsat ikke kan rejse ud af landet, så betyder regeringens lempelser på indenrigsrejser meget for blandt andre tusindvis af svenskere, der planlægger sommerferie.

Også brancher som hotel- og restaurationsbranchen, der har været hårdt ramt under krisen, vil nyde godt af lempelserne.

Stefan Löfven opfordrer dog alle svenskere til at udvise samfundssind.

- Hver tur denne sommer skal udføres med forsigtighed som et nøgleord. Alle personer, der tilhører risikogruppen, skal stadig beskyttes, siger han.

Han understreger, at en lang række restriktioner vil blive opretholdt.

Det gælder et forbud mod at besøge ældre. Også forbuddet mod forsamlinger på mere end 50 personer bliver bevaret.

/ritzau/