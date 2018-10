Löfven: Nye samtaler rykker os tættere på en løsning

Der kommer ingen ny svensk regering inden for de næste par dage, men samtaler går godt, siger statsministeren.

Sverige er rykket lidt tættere på at få en ny regering efter tirsdagens politiske drøftelser med formanden for Riksdagen.

Det siger den fungerende svenske statsminister og socialdemokratiske leder, Stefan Löfven, ifølge nyhedsbureauet TT.

Dagens stormøde hos riksdagsformanden, Andreas Norlén, er "gået godt", tilføjer han.

- Jeg tror, at det fører os nærmere en løsning. Det tror jeg bestemt. For hvad er alternativet? At sidde i hver sit lokale og vente på, at noget skal ske, siger Löfven.

Flere partiledere var indkaldt af Norlén for at drøfte mulighederne for at danne en regering.

- Jeg tror ikke, at vi vil få en regering inden for et par dage, siger Löfven.

- Men at diskutere og udveksle argumenter er selvfølgelig en bedre måde at få processen i gang end ved ikke at tale sammen, tilføjer han.

Den socialdemokratiske formand måtte mandag opgive forsøget på at danne en ny svensk regering.

Tirsdag siger han, at han ikke ser det som en mulighed for ham at indgå i en regering, hvor Centerpartiets leder, Annie Lööf, eller en anden sidder på statsministerposten.

- Hvis Socialdemokraterna skal være i regering, skal jeg være statsminister, siger Löfven til TT.

Tidligere har Moderaternas leder, Ulf Kristersson, måttet erkende, at han heller ikke havde held med opgaven med at danne regering.

Det fik Andreas Norlén til at indkalde partiledere fra næsten alle partier til en fælles samtale tirsdag.

Partilederne fra det indvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) og det venstreorienterede Vänsterpartiet (V) havde separate samtaler med Norlén.

Annie Lööf, der tidligere er blevet nævnt som et muligt bud på en statsminister, er ligeledes positivt indstillet efter tirsdagens samtaler.

- Det har været gode samtaler, tillidsfulde og oprigtige, mellem de seks partier, som befinder sig mellem yderpunkterne SD og V, siger hun til TT efter tirsdagens møder.

/ritzau/