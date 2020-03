Löfven til svenskerne: Flere corona-tiltag kan komme

At følge myndighedernes råd i coronakrisen er alles pligt, siger Sveriges statsminister i sjælden tv-tale.

Svenskerne skal være forberedte på, at der kan komme endnu flere tiltag fra myndighedernes side for at bremse spredningen af coronasmitte.

Det siger den svenske statsminister, Stefan Löfven, søndag aften i en sjælden tv-tale til den svenske befolkning, hvor han adresserede coronavirusudbruddet.

Statsministeren præsenterede ingen nye tiltag i sin tale. Men "flere indgribende beslutninger kan komme", siger han.

- Nogle gange med kort varsel og nogle gange noget, der griber endnu mere forstyrrende ind i hverdagslivet, siger Löfven.

Han tilføjer, at han er sikker på, at alle i Sverige vil tage ansvaret på sig for siden at kunne "se tilbage på krisen og være stolt over sin indsats og sine medmennesker".

- Der er få stunder i livet, hvor man må ofre sig, ikke bare for sin egen skyld men for sine omgivelser, medmennesker og vort land, siger Löfven.

- Den stund er nu. Den dag er her. Den her opgave gælder alle, siger han i en understregning af, at alle svenskere skal følge de retningslinjer, der kommer fra myndighederne.

Sverige har ikke indført de samme tiltag, som man har set i blandt andet Danmark.

Der er en begrænsning på, at højst 500 mennesker må samles. Men skoler, den offentlige sektor og store dele af hverdagslivet kører videre som normalt - i modsætning til mange andre europæiske lande.

I sin tale advarer Löfven samtidig om, at coronakrisen truer liv, sundhed og arbejdspladser.

- Flere vil blive syge, flere vil blive nødt til at sige farvel til en elsket, siger han.

Særligt henvendt til de unge lyder det fra statsministeren:

- Jeg forstår, at det er frustrerende at skulle begrænse sit liv, men det er nødvendigt lige nu.

- Jeg ved, at det føles svært, men at følge myndighedernes råd er enhver persons pligt. Også din og min, lyder det fra den svenske statsminister.

I Sverige er 1906 personer blevet registreret smittet med coronavirus. Det oplyste Folkhälsomyndigheten, der er den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark, søndag eftermiddag.

Antallet af personer med coronasmitte, der er døde i Sverige, lyder på 21.

I sin tale søndag aften understreger Löfven, at de næste måneder vil blive vanskelige, men "det er når det er hårdest, at vores samfund er stærkest".

Det sker kun i ganske særlige situationer, at en svensk statsminister på den måde holder en tale direkte til befolkningen.

Det skete senest i 2003 i forbindelse med drabet på den socialdemokratiske udenrigsminister Anna Lindh.

/ritzau/