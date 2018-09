Löfven ventes væltet: Svære forhandlinger i sigte

Den svenske statsminister ventes at blive nedstemt tirsdag. Men derefter er det svært at sige, hvad der sker.

Når medlemmerne af den svenske riksdag tirsdag skal stemme om, hvorvidt den svenske statsminister Stefan Löfven (S) må blive på posten, tyder alt på, at han ryger.

Det ventes nemlig, at de fire borgerlige partier i Alliansen samt Sverigedemokraterna stemmer for, at statsministeren skal gå af.

Men hvad der sker, efter at statsministeren ventes nedstemt, er et mere mudret billede. Her skal Riksdagens formand udpege forhandlingslederen, som skal stå i spidsen for regeringsforhandlingerne.

Sverige-kender Lars Hovbakke Sørensen, der er adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon, ser det som mest sandsynligt, at det borgerlige parti Moderaterna skal lede forhandlingerne i første omgang.

- Det kan ende med alt muligt forskelligt. Men det er ret sandsynligt, at det vil være Moderaternas formand, Ulf Kristersson, fordi ham vil de fire blå alliancepartier og Sverigedemokraterna foretrække, siger han og fortsætter:

- Men man ikke sige det med sikkerhed. Der kan jo være overraskelser, hvor nogle har indgået hemmelige aftaler, hvor de nogle krav til at pege på én bestemt som statsminister.

Mandag sikrede de borgerlige sig den vigtige post som formand, også kaldet talman, for forsamlingen.

Andreas Norlén fra Moderaterna blev valgt med støtte fra de borgerlige partier samt det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna, som de øvrige partier ind til videre ikke har villet samarbejde med.

Og netop flere af de borgerlige partiers afstandtagen til Sverigedemokraterna gør billedet kompliceret, påpeger Lars Hovbakke Sørensen.

- Moderaterna og Kristdemokraterna er mere åbne for at lave noget sammen med Sverigedemokraterna. Centerpartiet og Liberalerna er meget stærke modstandere af Sverigedemokraterna, og vil slet ikke røre ved dem, siger han.

