Lokal guide er blandt de døde i vulkanudbrud i New Zealand

New Zealands premierminister siger, at der ikke er håb om at finde overlevende efter mandagens vulkanudbrud.

Turister fra Australien, USA, Kina, Malaysia og Storbritannien er blandt de kvæstede og savnede efter et vulkanudbrud på White Island i New Zealand mandag.

Det siger den newzealandske premierminister, Jacinda Ardern, tirsdag.

Fem mennesker er bekræftet døde efter mandagens naturkatastrofe, og otte andre savnes.

Jacinda Ardern udtrykker tirsdag "ubegribelig sorg" og siger, at der ikke eksisterer håb for at finde overlevende.

- Fokus denne morgen er på bjærgningsarbejdet og at sørge for, at politiet kan udføre sit arbejde sikkert, siger hun på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ud over de fem omkomne og otte savnede er 31 mennesker indlagt på hospitaler med forskellige grader af forbrændinger.

Nogle af de kvæstede har forbrændinger på over 90 procent af kroppen og vil muligvis ikke overleve.

Det oplyser newzealandsk politi tirsdag ifølge avisen New Zealand Herald.

- Redningsarbejdere har med fly og helikoptere siden udbruddet foretaget rekognosceringsflyvninger over øen.

- Der er ikke fundet nogen tegn på liv på dette tidspunkt, udtaler politiet tirsdag morgen lokal tid.

- Baseret på de oplysninger, vi har, tror vi ikke, at der er nogen overlevende på øen.

Tidligere borgmester i byen Whakatane Tony Bonne fortæller til New Zealand Herald, at en erfaren guide på White Island er blandt de døde.

- En ung energisk mand har mistet sit liv, siger den tidligere borgmester.

Flere af de omkomne menes at være australiere. Ifølge Australiens premierminister, Scott Morrison, var 24 australske turister på tur på øen, da vulkanen gik i udbrud.

- Vi må forberede os på nogle svære nyheder de kommende dage, siger premierministeren tirsdag ifølge AFP.

Turister blev set gå nede i krateret på vulkanøen White Island, umiddelbart før udbruddet skete.

Det lykkedes redningsmandskab at evakuere 23 personer fra øen, efter at vulkanen gik i udbrud mandag eftermiddag lokal tid.

Der er ingen meldinger om danskere i området, meddelte Udenrigsministeriets Borgerservice mandag.

