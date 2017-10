Lokale ledere: IS-militsfolk kan evakueres fra Raqqa

Der er ifølge lokale ledere indgået en aftale om at evakuere 500 IS-militsfolk med 400 gidsler fra Raqqa.

En aftale om at evakuere syriske og udenlandske militsfolk fra Islamisk Stat (IS) fra den syriske by Raqqa meldes klar.

Lokale ledere i byen har forhandlet aftalen på plads, siger Omar Alloush, en af de lokale ledere, lørdag aften.

Ifølge oplysningerne er der op til 500 syriske og udenlandske militsfolk i Raqqa.

- De har 400 civile gidsler, kvinder og børn, på det nationale hospital, siger Omar Alloush, der er en af lederne i Raqqas Borgerråd.

De civile risikerer at blive brugt som menneskeskjold under transporten ud af Raqqa.

Der har tidligere været forskellige meldinger om, hvorvidt udenlandske militsfolk ville være med i sådan en aftale. Men det er de, siger Alloush.

- De udenlandske militsfolk har to valg: Enten overgiver de sig, eller også bringes de ud, siger han.

Alloush fortæller, at det er muligt, at udlændingene bringes til provinsen Deir Ezzor i det østlige Syrien. Dér holder IS stadig noget territorium.

Raqqa er tæt på at blive erobret af de amerikanskstøttede Syriens Demokratiske styrker.

Det er ikke klart, hvornår en evakuering kan komme i gang, men nyhedsbureauet Reuters citerer lokale for at sige, at den kan komme i gang senere lørdag aften.

De militante IS-folk vil så forlade Raqqa og bruge de civile som menneskeskjold.

/ritzau/AFP