Lokalmedie: 300 er begravet under jordskred i Papua Ny Guinea

Mere end 300 mennesker og 1182 huse er begravet efter et stort jordskred i Papua Ny Guinea.

Det melder lokalmediet Papua New Guinea Post Courier lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lokalmediet henviser til udtalelser fra et medlem af landets parlament, Aimos Akem.

Hundredvis er frygtet døde i jordskreddet, som ramte landsbyer i Enga-provinsen tidligt fredag lokal tid, mens mange stadig lå og sov.

Der er ikke meldt noget officielt dødstal ud.

Enga-provinsen ligger omkring 600 kilometer nord for hovedstaden Port Moresby.

Mere end seks landsbyer er påvirket af jordskreddet i Enga–provinsens Mulitaka–region. Det siger Australiens udenrigsministerium lørdag.

– Australiens højkommission i Port Moresby er i tæt kontakt med myndighederne i Papua Ny Guinea for at undersøge, hvor vidtstrakte skaderne er, og hvor højt dødstallet er, lyder det fra en talsperson for det australske udenrigsministerium.

Det australske public service-medie ABC skrev lørdag, at fire lig er blevet fundet i området, efter at nødhjælpsarbejdere nåede frem. Dødstallet forventes at stige.

Jordskreddet har blokeret adgangen via motorvejen, hvilket resulterer i, at man kun kan nå det afsidesliggende område med helikopter, skriver ABC.

Videoer og billeder, som deles på sociale platforme, viser indbyggere, der kravler hen over store sten for at vurdere skaderne efter skreddet.

Billeder viser også lokale, der hjælper mennesker fri af murbrokker og sammenstyrtede boliger.

Premierminister James Marape sagde ifølge nyhedsbureauet Reuters fredag, at der endnu ikke er fuldt overblik over situationen.

Men Marape forsikrer, at de relevante myndigheder arbejder på at få kontrol over situationen.

/ritzau/Reuters