Lokalmedier melder om gidseltagning i synagoge i Texas

Specialstyrker er til stede ved en synagoge i Texas, hvor en mand menes at have taget gidsler.

Der er meldinger om en gidseltagning ved en synagoge i Texas. Det rapporterer lokale medier lørdag aften dansk tid.

Myndigheder forhandler med en mand, som angiveligt har taget mennesker som gidsler i en synagoge i Colleyville, Texas, under en gudstjeneste.

Det rapporterer det lokale medie Fort Worth Star-Telegram.

Politi i Colleyville har oplyst på Twitter, at specialstyrker er til stede ved synagogen. Borgere i området er blevet evakueret, forlyder det.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne ifølge avisen Dallas Morning News.

- Overbetjent i Colleyville-politi Dara Nelson siger, at forhandlere er kommet i kontakt med en i synagogen, som de formoder er den mistænkte, skriver avisen.

Manden kunne på et tidspunkt høres have en telefonsamtale under en livestreaming af gudstjenesten.

/ritzau/Reuters