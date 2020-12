Lokalt vagtværn i Nigeria redder 80 bortførte børn

80 bortførte børn i det nordlige Nigeria er reddet efter skudkamp mellem vagtværn og banditter.

Et lokalt vagtværn har befriet 80 børn, der har været bortført af en kriminel bande i delstaten Katsina i det nordlige Nigeria.

Det skete efter en skudkamp mellem de to parter, oplyser politiet søndag.

Det kommer knap to dage efter, at det i samme område lykkedes at få frigivet 344 skolebørn, der blev bortført fra deres kostskole af banditter.

De 80 børn blev bortført lørdag, da de var på vej hjem til deres landsby Mashuta. De havde lige forinden deltaget i en religiøs højtidelighed, oplyser en talsmand for politiet.

/ritzau/AFP