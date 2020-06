Lokalvalg tegner til at blive en lussing til Macron

Meget tyder på, at præsident Macrons parti lider nederlag i Frankrigs større byer ved søndagens lokalvalg.

Der er langt mellem sejrene for præsident Emmanuel Macron og hans parti ved søndagens franske kommunalvalg, hvis man skal tro de første prognoser fra lokalvalget.

Et lyspunkt for Macron er, at hans premierminister, Édouard Philippe, vinder kampen om borgmesterposten i byen Le Havre i det nordvestlige Frankrig.

Men ellers er det især De Grønne, der står til sejr i en lang række af Frankrigs større byer.

Det gælder i Lyon, Marseille og Bordeaux, hvor de foreløbige resultater tyder på sejr til grønne kandidater frem for Macrons parti, La République En Marche.

I hovedstaden Paris har den socialistiske borgmester, Anne Hidalgo, som ventet vundet over Macrons kandidat.

Når de endelige resultater ligger klar, kan det vise sig, at Macrons kandidater ikke vinder kampen om en eneste af de større byer - to år inden, at præsidenten stille op til genvalg.

For et år siden håbede Macron på, at dette års lokalvalg kunne give hans unge midterparti en stærk tilstedeværelse i Frankrigs byer, herunder også i Paris.

Men på det seneste har hans rådgivere og partifæller nedtonet forventningerne.

Macron har sagt, at han vil "genopfinde" sit præsidentskab og i juli fremlægge en detaljeret plan for de sidste to år af embedsperioden.

Tal fra indenrigsministeriet viser, at kun to ud af fem vælgere har stemt ved søndagens lokalvalg.

- Vi har en regering, der er fuldkommen afkoblet fra virkeligheden, siger Naouel, der stemte i Paris.

I Perpignan i det sydlige Frankrig har Marine Le Pens parti, National Samling, ifølge de foreløbige resultater sikret sig sin første borgmesterpost i en større by.

- Vi vil vise, at vi er i stand til at lede en større by, siger Le Pen.

Det seneste præsidentvalg i Frankrig udviklede sig til en duel mellem netop Le Pen og Macron.

Frankrigs i alt 35.000 borgmestre har ansvar for blandt andet byplanlægning, uddannelse og miljøpolitik.

Selv om det typisk er lokale spørgsmål, der afgør, hvor vælgerne sætter krydset, giver det også et fingerpeg om opbakningen til præsidenten halvvejs gennem hans embedsperiode.

/ritzau/Reuters