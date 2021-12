London betegner smittestigning som en alvorlig hændelse

Londons borgmester, Sadiq Khan, erklærer lørdag, at den seneste coronastigning drevet af omikronvarianten er en "alvorlig hændelse".

Erklæringen giver mulighed for yderligere koordinering mellem forskellige grene af myndighederne.

Både antallet af indlæggelser og fraværet hos sundhedsansatte er stigende, lyder det fra Sadiq Khan.

- Derfor har jeg taget beslutningen - i samarbejde med vores partnere - om at erklære en "alvorlig hændelse" i dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det viser, hvor alvorligt det står til, siger Khan.

- Men det betyder også, at offentlige myndigheder nu vil arbejde sammen i London Resilience Forum og den strategiske koordinerende gruppe i stedet for at arbejde hver for sig, fortsætter han.

Omikron vurderes nu at udgøre over 80 procent af coronatilfældene i London.

De seneste 24 timer er der ifølge nyhedsbureauet AFP blevet meldt om 26.418 nye coronatilfælde. Det er det højeste antal daglige tilfælde i den britiske hovedstad hidtil.

Det bekræftede antal omikrontilfælde i hele Storbritannien er lørdag steget med cirka 10.000 til alt knap 25.000 tilfælde.

Som helhed er antallet af coronatilfælde over de seneste syv dage i Storbritannien 44,4 procent højere end ugen inden.

En erklæring om en alvorlig hændelse betyder, at der er opstået en "situation" eller har fundet noget sted, som kræver særlige tiltag fra en eller flere af redningstjenesterne.

Også i januar blev coronasituationen i London betegnet som en alvorlig hændelse. Her truede et stigende antal tilfælde med at overvælde sundhedsvæsnet.

I alt er omikron nu fundet i 89 lande, oplyser Verdenssundhedsorganisationen, WHO, lørdag.

Varianten ventes snart at blive den dominerende mange steder. Men der er ifølge WHO stadig en vis usikkerhed i forhold til, om det er øget smitsomhed eller en øget evne til at undvige vacciner - eller en kombination af de to - der gør, at tallene stiger så voldsomt.

I Danmark blev de seneste coronarestriktioner, som blev meddelt fredag, begrundet med netop usikkerhed om omikronvarianten.

/ritzau/Reuters