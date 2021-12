London-betjente skal i fængsel for at dele fotos af døde kvinder

To betjente fra Londons Metropolitan Police er mandag blevet idømt næsten tre års fængsel hver.

Det sker, efter at de under en retssag i den britiske hovedstad indrømmede at have delt billeder fra et gerningssted af to dræbte søstre på beskedtjenesten WhatsApp.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Betjentene ved navn Deniz Jaffer og Jamie Lewis fik hver en dom på to år og ni måneders fængsel for, hvad dommer Mark Lucraft kaldte "forfærdelig og uforklarlig opførsel".

Duoen fik i juni sidste år til opgave et bevogte et gerningssted i en park i London, hvor to søstre ved navn Nicole Smallman og Bibaa Henry var blevet fundet knivdræbt.

Men i stedet for at sikre området tog de to betjente i stedet billeder af de afdøde kvinder, som de senere delte i to WhatsApp-grupper med ordene "døde tøser".

På et af billederne redigerede en af de to betjente endda sit eget hoved ind på en af de døde kvinders kroppe.

Det skriver The Guardian.

Den ene af WhatsApp-grupperne hed A-holdet og indeholdt 41 andre politibetjente, mens den anden gruppe bestod af Jaffer og Lewis' venner.

I sin afgørelse sagde dommer Mark Lucraft, at de to mænd krænkede ofrenes ret til privatliv for "et billigt grin" eller "en form for håneret", og at deres opførsel underminerede tilliden til politiet.

Sagen er den seneste i en række dårlige sager for Londons Metropolitan Police. Den kommer, efter at eksbetjenten Wayne Couzens tidligere i år blev idømt fængsel på livstid for at have voldtaget og dræbt en ung kvinde, som han forinden havde anholdt under påskud af, at hun havde brudt en række coronarestriktioner.

Londons Metropolitan Police har allerede undskyldt til de to sorte søstres familie på baggrund af sagen.

Familien beskyldte ved retsmødet mandag politiet for indledningsvist ikke at have taget sagen alvorligt nok, da politiet ikke reagerede på de første henvendelser om, at de to søstre var forsvundet.

Ifølge familien skete det ikke, fordi de to kvinder var sorte.

/ritzau/