Londons hoteller er tæt på udsolgt inden statsbegravelse

Det endelige farvel til dronning Elizabeth II har medført et massivt pres på hotellerne i den britiske hovedstad.

Omkring 95 procent af Londons hotelværelser er bookede op til mandagens statsbegravelse.

Ifølge rejsetjenesten Hotelplanner har Londons hoteller aldrig haft så høj en belægningsprocent, som der ventes i de næste dage.

Det afspejler sig også i priserne. Nogle steder er prisen for et hotelværelse sat op til omkring det tredobbelte.

Det femstjernede hotel Goring, der ligger tæt på Buckingham Palace, udbyder værelser til omkring 14.000 for én overnatning fra søndag til mandag. Ugen efter er prisen 5800 kroner.

Andre steder - og længere væk fra slottet - kan man være heldig at finde billigere hotelværelser. Men priserne er højere end normalt.

Det skræmmer dog ikke turisterne væk.

- Det her er historisk. Det oplever man kun én gang i livet, siger Kanakkantt Benedict til nyhedsbureauet AP.

Han er fløjet til London fra Indien sammen med sin kone. Parret har også været forbi dronningens kiste.

Begravelsesceremonien finder sted i Westminster Abbey mandag.

Indtil mandag morgen står dronningens kiste i Westminster Hall, hvor offentligheden kan få mulighed for at tage afsked med landets regent gennem 70 år.

Her var der mandag eftermiddag op til 11 timers ventetid, meddeler det britiske kulturministerium.

Mandag ventes hundredtusindvis af mennesker at indtage Londons gader for at være med til at sige farvel til dronningen.

/ritzau/TT