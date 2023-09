Londons politi rydder op: 1000 betjente er fjernet fra gaden

I et forsøg på at rydde op i politistyrken i London er omkring 1000 betjente blevet enten suspenderet eller arbejder under skærpet tilsyn.

Det oplyser politiet i London, Metropolitan Police, skriver avisen The Guardian.

Der er i alt omkring 34.000 betjente i Londons politi.

Det følger i kølvandet på en række meget alvorlige sager, som er kommet frem i politiet.

Vicepolitikommissær Stuart Cundy mener, at det vil tage "et, to eller flere år" at få ryddet op i styrken.

- Det her er ikke noget, vi kan løse alene, og det er ikke noget, vi kan løse på en måned eller seks. Det vil tage et, to eller flere år at få fjernet dem, der fordærver politiet, siger han til The Guardian.

Tallene fra politiet viser desuden, at 275 betjente afventer høringer om grov adfærd. En betydelig del handler om voldsanklager mod piger og kvinder.

Mistilliden til politiet er steget i løbet af de seneste år.

Det skyldes blandt andet en sag fra efteråret 2021. Her blev politibetjenten Wayne Couzens tiltalt og dømt for at have dræbt den 33-årige Sarah Everard, da hun gik hjem i det sydlige London i marts 2021 under coronapandemien.

Efter at have besøgt en ven i det sydlige London blev hun lagt i håndjern og kidnappet af Wayne Couzens, som voldtog og kvalte hende.

Couzens, der afsoner en fængselsdom på livstid, hævdede, at hun havde brudt corona-retningslinjerne.

I februar i år blev 48-årige David Carrick, der er tidligere betjent ved Londons Politi, dømt til at afsone mindst 30 år i fængsel efter at have voldtaget flere kvinder i løbet af næsten to årtier.

I begge sager blev politiets kontrolprocedurer, der kunne have afsløret deres forbrydelser, fundet mangelfulde.

Siden Carricks og Couzens forbrydelser blev afsløret, er en række andre sager, der involverer politibetjente, også kommet frem i lyset.

I foråret konkluderede en granskning af politistyrken, at politiet i London er racistisk, misogynt og homofobisk.

