Los Angeles betaler 12 millioner til skuddræbt mands familie

Familien til en hjemløs 43-årig mand, der blev dræbt af politiet i 2015, er blevet tilkendt millionerstatning.

Los Angeles skal betale knap to millioner dollar i erstatning til familien til en hjemløs mand, der blev skudt og dræbt af politiet i marts 2015.

Det vedtog byrådet tirsdag med stemmerne 12 for og to imod.

43-årige Charly "Afrika" Keunang fra Cameroun befandt sig foran sit telt, der var placeret på et fortov i byen, da han blev skudt fem gange af politiet.

Et vidne optog episoden på sin mobiltelefon og lagde videoen ud på internettet.

I videoen kan man se, at Charly Keungang var ubevæbnet. Alligevel eskalerede situationen, da en af betjentene råbte, at den hjemløse mand havde en pistol på sig.

Videoen gik viralt og blev set af flere millioner mennesker.

Den daværende politichef i Los Angeles, Charlie Beck, forklarede efterfølgende, at betjentene var rykket ud til stedet efter en anmeldelse om røveri. Han forsvarede skyderiet og sagde, at det var berettiget.

Samtidig afviste embedsmænd at lægge sag an mod de politibetjente, der havde været involveret. Begrundelsen var, at de havde handlet i selvforsvar.

Skuddrabet og de efterfølgende reaktioner fra politiet fik folk til at protestere - både på de sociale medier og på gaderne.

I maj vedtog en føderal jury, at de to betjente skulle betale en skadeserstatning til Charly Keungangs familie.

Erstatningen på i alt 12 millioner kroner vil gå til Charly Keungangs forældre og søster.

/ritzau/AFP