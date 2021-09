Los Angeles til elever: Bliv vaccineret eller bliv hjemme

Los Angeles kræver fra det nye år, at børn over 12 år er blevet vaccineret, før de må komme i skole.

Det er blevet besluttet ved en afstemning i skolebestyrelsen i Los Angeles County torsdag.

Dermed bliver millionbyen det første distrikt i USA til at kræve vacciner til børn. Kravet rammer mere end 600.000 børn, der går i folkeskole i den californiske by.

Bestyrelsesformanden Kelly Gonez er tilfreds med afstemningens udfald.

- Vacciner er en sikker, effektiv og den bedste måde at holde vores elever beskyttet mod virusset på, siger hun.

I forvejen kræver Los Angeles, at skoleelever bliver regelmæssigt testet for coronavirus, og der skal bruges mundbind indenfor og udenfor på folkeskolerne.

Skolernes medarbejdere skal også være vaccineret.

I henhold til de nye regler skal alle skoleelever over 12 år have fået det første stik inden den 21. november. På den måde kan de nå at være fuldt vaccineret inden den 10. januar, hvor kravet gælder fra.

Vaccinekravet møder opbakning fra lærerforeninger og mange forældre. Men som så mange andre steder i USA er der en betydelig minoritet i befolkningen, der er imod sådan nogle krav.

Ifølge lokale sundhedsmyndigheder er omkring 58 procent af børn og unge mellem 12 og 18 år vaccineret i Los Angeles.

Det er i forvejen et krav i mange dele af USA, at skoleelever er vaccineret mod en række smitsomme sygdomme som mæslinger og hepatitis.

Beslutningen om vaccinekravet fra USA's næststørste skolebestyrelse kommer, samtidig med at USA kæmper med stigende smittetal drevet af den mere smitsomme Delta-variant.

Den kommer også, samme dag som præsident Joe Biden har indført vaccinekrav for 100 millioner amerikanere.

I en tale i Det Hvide Hus torsdag sagde Joe Biden, at omkring 80 millioner amerikanere, der er berettiget til en vaccine, endnu ikke er blevet vaccineret.

Ifølge præsidenten er tålmodigheden ved at være opbrugt med de personer, der ikke lader sig vaccinere.

/ritzau/AFP