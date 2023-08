Lottospiller i USA vinder over ti milliarder kroner

En lottospiller i USA har vundet 1,58 milliarder dollar, svarende til cirka 10,7 milliarder kroner, i spillet Mega Millions.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNN.

Lottokuponen er udstedt i Florida, men vinderen eller vinderne har endnu ikke meldt sig.

Vinderen eller vinderne kan få udbetalt 783,3 millioner dollar før skat med det samme eller få gevinsten udbetalt i mindre stykker over 29 år.

Gevinsten er en af de højeste præmier i USA nogensinde.

Rekorden er en gevinst på 2,04 milliarder dollar i spillet Powerball. Ifølge CBS News er de 1,58 milliarder dollar den tredjestørste lottogevinst i USA nogensinde.

Præmiepuljen var blevet så stor, fordi det i 31 udtrækninger forinden ikke var lykkedes at finde en vinder.

Det er ellers nogle vanskelige odds, som spillerne har stået over for. Chancen for jackpot er ifølge CBS News en ud af 303 millioner.

Mega Millions spilles i 45 af USA's 50 delstater. En kupon koster to dollar, og den kan købes i alle stater bortset fra Alabama, Utah, Alaska, Hawaii og Nevada.

Selve spillet finder sted tirsdage og fredage.

/ritzau/