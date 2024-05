Louisiana forbyder besiddelse af abortpille uden recept

Senatet i den amerikanske delstat Louisiana har torsdag vedtaget en lov, der gør det ulovligt at være i besiddelse af to abortpiller uden recept.

Det er lægemidlerne mifepriston og misoprostol, som fremover bliver klassificeret på linje med eksempelvis opioder og anabolske steroider.

Besiddelse af lægemidlerne uden en recept kan straffes med op til fem års fængsel og en bøde på op til 5000 dollar - knap 35.000 kroner.

Loven gælder dog ikke gravide kvinder.

Louisiana har allerede en af de mest restriktive abortlovgivninger i USA.

Det er blandt andet ulovligt at få foretaget en frivillig abort, medmindre morens liv er i fare.

De pågældende lægemidler bruges også i forbindelse med ufrivillig abort og til at behandle mavesår eller igangsætte fødsler. Kritikere at loven mener, at det er netop i de tilfælde, at loven kan besværliggøre brugen af lægemidlerne.

/ritzau/Reuters