Louisiana opjusterer dødstal med 11 efter orkanen Ida

Den amerikanske delstat Louisiana har opjusteret dødstallet efter orkanen Ida til 26 døde.

De 11 nye dødsfald fandt sted i byen New Orleans mellem mandag den 30. august og mandag i denne uge, men er først blevet bekræftet af retsmedicinere onsdag lokal tid.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i delstaten ifølge nyhedsbureauet AP.

Ni af dødsfaldene skyldtes den ekstreme varme efter orkanen, der var svær at blive nedkølet fra, da Ida efterlod store dele af New Orleans uden strøm. Disse personer var mellem 64 og 79 år gamle.

De to andre døde af kulilteforgiftning.

Orkanen Ida ramte delstaterne Louisiana og Mississippi med voldsom kraft søndag for mere end en uge siden.

Ti dage senere er New Orleans fortsat i gang med at genoprette strømforsyningen.

Hundredtusindvis af beboere uden for byen er stadig uden lys, og knap 50.000 er også uden vand. Mere end en kvart million elever er forhindret i at gå i skole, skriver AP.

Et udgangsforbud i New Orleans blev indført i byen mellem klokken 20 og 06 for at forhindre plyndring og anden kriminalitet i kølvandet på det ekstreme vejr.

Udgangsforbuddet blev ophævet onsdag, men politiet siger, at det vil opretholde en øget indsats i byen.

Nordpå langs den amerikanske østkyst i blandt andet New York og New Jersey har tidligere meldinger lydt, at mindst 50 er døde efter Ida.

Ifølge avisen The Guardian er en ny tropisk storm ved navn Mindy ved at danne sig i den nordøstlige del af Den Mexikanske Golf onsdag.

Det er den 13. storm til at blive navngivet i en i forvejen travl orkansæson.

Ida er nummer fem på listen over de kraftigste orkaner, der nogensinde har ramt USA.

Den var en såkaldt kategori 4-orkan – det næsthøjeste trin på skalaen.

/ritzau/