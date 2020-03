Louisiana udskyder primærvalg på grund af coronavirus

Som den første amerikanske delstat har Louisiana besluttet at udskyde primærvalgene på grund af coronavirus.

Frygt for coronavirusset får den amerikanske delstat Louisiana til at udskyde primærvalget, der skulle have fundet sted den 4. april.

Det siger indenrigsministeren i Louisiana, Kyle Ardoin, på en pressekonference, der blev vist på tv-stationen KALB.

- Loven giver mulighed for, at der kan tages ekstraordinære skridt, når vi står overfor katastrofer, siger Ardoin på pressekonferencen.

Ardoin har bedt guvernøren udskyde, og det er blevet imødekommet, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Louisiana er den første amerikanske delstat, der udskyder et primærvalg på grund af coronavirus.

Primærvalget i Louisiana vil nu i stedet blive holdt den 20. juni.

Det lokalvalg der skulle have fundet sted i maj, udskydes til den 25. juli.

Mange delstater har allerede holdt deres primærvalg, men der mangler stadig en del. På tirsdag skal der holdes primærvalg i Arizona, Florida, Ohio og Illinois - medmindre nogle af disse også udskydes.

Demokraterne samles efter planen til partikonvent i Wisconsin fra 13. til 16. juli for formelt at nominere partiets kandidat ved præsidentvalget i november.

Der er tre kandidater tilbage i kapløbet om at vinde nomineringen. Tidligere vicepræsident Joe Biden fører, forfulgt af senator Bernie Sanders.

På en fjern tredjeplads ligger kongresmedlem Tulsi Gabbard. Hun har dog så lille en opbakning, at det reelt er et kapløb mellem Biden og Sanders.

For Republikanernes vedkommende ventes kandidaten i november at hedde Donald Trump.

/ritzau/