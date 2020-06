Louisvilles politichef får sparket for slukkede kropskameraer

Flere betjentes kropskameraer var inaktive under et dødeligt skyderi under en protest i Louisville søndag.

Politichefen i Louisville, Kentucky, er mandag blevet fyret.

Det sker, efter at det er blevet opdaget, at kropskameraerne på flere betjente, som angiveligt var involveret i et fatalt skyderi under protester søndag aften, ikke var aktiveret.

Det oplyser Louisvilles borgmester, Greg Fischer, på en pressekonference mandag aften lokal tid ifølge CNN.

- Idet jeg er blevet bekendt med flere detaljer om, hvad der skete i går aftes, fandt jeg ud af, at betjentenes kropskameraer ikke var aktiveret, siger borgmesteren.

- Denne type institutionel svigt tolereres ikke. Derfor har jeg fritaget Steve Conrad for jobbet som chef for politiet i Louisville.

Ifølge en erklæring fra Kentuckys guvernør, Andy Beshear, blev betjente fra politiet i Louisville og soldater fra Nationalgarden sendt til hjørnet af 26th Street og Broadway i Louisville under protester søndag aften.

Her blev de skudt på af demonstranter, mens de forsøgte at sprede menneskemængden.

Betjente og soldater skød tilbage og ramte en person, som døde, oplyser guvernøren.

Ofret er identificeret som David McAtee, en lokal forretningsejer.

/ritzau/