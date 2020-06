Louisvilles politichef fyrer betjent efter sort kvindes død

En betjent skød i blinde og uden hensyntagen til menneskeliv, da han skød ind i Breonna Taylors lejlighed.

En betjent involveret i en sort kvinde ved navn Breonna Taylors død er blevet fyret af politichefen i Louisville, Kentucky.

Det fremgår af et opsigelsesbrev fra politichef Robert J. Schroeder og borgmester Greg Fischer til betjent Brett Hankison tirsdag. Politiet i Louisville har offentliggjort brevet på Twitter.

Den 26-årige kvinde blev i marts i år skudt og dræbt af politiet, da betjente stormede hendes lejlighed i Louisville.

Breonna Taylor blev skudt otte gange, efter at betjente uden varsel stormede lejligheden for at gennemføre en narkoransagning.

Der blev ikke fundet narkotika i Breonna Taylors lejlighed, og hun var ikke selv under mistanke.

Den nu fyrede betjent affyrede ifølge politichefen i Louisville "hensynsløst og i blinde ti skud" ind i Breonna Taylor lejlighed 13. marts.

- Disse skud skabte alvorlig fare for død og alvorlige kvæstelser for Breonna Taylor og de tre beboere i lejligheden ved siden af frøken Taylors, skriver Robert J. Schroeder.

Det sker med henvisning til, at nogle af skuddene gik igennem væggen ind til nabolejligheden.

Ifølge politichefen udviste betjenten "ekstrem ligegyldighed over for værdien af menneskeliv".

I opsigelsesbrevet gør politichefen også opmærksom på, at betjenten skød igennem en dør og et vindue, der var belagt med et materiale, som gjorde det umuligt for betjenten at verificere personen bag.

/ritzau/