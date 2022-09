Det russiske parlament skal muligvis behandle lovforslag om at annektere dele af Ukraine i næste uge.

Lov om at annektere dele af Ukraine er på vej i Moskva

Ruslands parlament, Dumaen, skal måske behandle en lov om annektering af russisk-kontrollerede områder i Ukraine i nær fremtid.

Det skriver Tass.

Det er ikke klart, hvornår det i givet fald skal ske. Tass skriver både den 28. september, den 29. september og den 30. september.

Reuters skriver, at det drejer sig om fire områder.

Indbyggerne i de to løsrivelsesrepublikker Luhansk og Donetsk i Donbas indledte fredag en folkeafstemning om at blive annekteret af Rusland.

Det samme gjorde indbyggerne i områderne Kherson og Zaporizjzja.

Eller rettere, der blev indledt folkeafstemning i de dele af de fire områder, som Rusland har kontrol over.

Folkeafstemningen, der ikke anerkendes internationalt, er organiseret af Rusland. Den fortsætter ifølge Rusland til og med på tirsdag.

Fra de fire områder er der ifølge de internationale nyhedsbureauer mange rapporter om meget store uregelmæssigheder.

Ukraines regering, USA's præsident, Joe Biden, G7-landene og mange andre har afvist folkeafstemningerne som noget fusk.

Valget er ikke slut endnu, og stemmerne er ikke talt op, men alligevel synes lovgiverne i Moskva altså at være klar til at stemme om at annektere de fire områder.

Holder oplysningerne fra Tass, sker det enten på onsdag, torsdag eller fredag.

/ritzau/