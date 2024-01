Lov om hvidvask styrker EU's sanktioner og bekæmper køb af opholdstilladelse

Natten til onsdag nåede EU-Ministerrådet og Europa-Parlamentet til enighed om et nyt direktiv, som skal bekæmpe hvidvask.

Forhandler af loven på vegne af den politiske gruppe De Grønne, Kira Marie Peter-Hansen (SF), er glad for, at der kommer nye regler for hvidvask.

- Vi mister lige nu millioner af skattekroner hvert år på hvidvask, og det er penge, som kunne være gået til at genoprette naturen og ansætte flere sygeplejersker, siger hun i en pressemeddelelse.

De nye regler skal gøre det sværere at omgå EU's økonomiske sanktioner. Parlamentsmedlemmet fra SF fortæller, at aftalen er afgørende for at sikre, at EU's sanktioner mod russiske oligarker rent faktisk virker.

Derudover har man strammet reglerne for køb af opholdstilladelser i EU.

- Jeg ville også gerne have haft et fuldt forbud mod EU-statsborgerskab.

- Det kan simpelthen ikke passe, at man kan købe sig til et statsborgerskab i EU. Den kamp fortsætter jeg, lyder det fra Kira Marie Peter-Hansen.

Direktivet er en del af EU-Kommissionens hvidvaskpakke, hvor en anti-hvidvaskmyndighed også indgår.

Myndigheden har blandt andet til formål at have opsyn på tværs af EU-medlemslandenes grænser, hvor finansiel kriminalitet i høj grad udspiller sig mellem grænser.

/ritzau/