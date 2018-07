Lov om samtykke ved sex træder i kraft i Sverige

Fra søndag kan man i Sverige blive dømt for voldtægt uden at have anvendt vold eller trusler.

En ny lov, der sidestiller sex uden samtykke med voldtægt, træder søndag i kraft i Sverige.

Lovforslaget kom på dagsordenen i det svenske parlament i forlængelse af den globale MeToo-bevægelse, hvor krænkede personer stod frem med deres erfaringer med overgreb.

Lovgivningen blev vedtaget i parlamentet i maj.

Ifølge loven har man begået voldtægt, hvis man dyrker sex med en anden person, der ikke aktivt har vist lyst til at deltage.

En person kan således fremover dømmes for voldtægt, uden at der er anvendt vold og trusler, eller at modpartens udsatte situation er udnyttet.

Voldtægt har hidtil været defineret som en akt, hvor der er anvendt vold eller trusler.

Ifølge loven skal domstolene fremover være særligt opmærksomme på, hvorvidt der er udtrykt samtykke i forbindelse med sex-akten i voldtægtssager.

Dommer Anna Hannell, der har været med til at udarbejde loven, siger, at det "absolut ikke er nødvendigt formelt at sige 'ja', at trykke på en knap i en app eller noget andet i den stil".

- Bare ved at deltage fysisk er et tegn på samtykke, siger hun til det svenske nyhedsbureau TT.

Sidste år blev der anmeldt 7000 voldtægter i Sverige. Det var en stigning på ti procent sammenlignet med året forinden.

Voldtægt straffes med op til seks års fængsel. Dog kan dømte få op til ti års fængsel, hvis voldtægten er begået mod en mindreårig.

Flere end 10.000 kvinder, inklusive skuespillerinder, journalister, advokater, musikere og læger, stod sidste år frem i forbindelse med MeToo-kampagnen i Sverige.

- MeToo ændrer adfærd, og folk forstår nu omfanget af seksuel vold, siger Ida Ostensson fra organisationen Make Equal, der har været en af fortalerne for den nye lovgivning.

- Vi har nu en lov, der værner om den fysiske og seksuelle integritet, tilføjer hun.

