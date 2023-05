Luftalarmer lyder i hele Ukraine dagen før russisk mærkedag

Der har mandag formiddag lydt luftalarmer over hele Ukraine efter endnu en nat med tung russisk missilregn.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Alarmerne lød, få timer efter at nye drone- og missilangreb ramte flere steder i Ukraine - herunder i hovedstaden Kyiv.

Ifølge Reuters var luftangrebene natten til mandag nogle af de mest omfattende, siden Rusland intensiverede sine angreb for ti dage siden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Luftalarmerne blev mandag muligvis udløst, da et russisk kampfly med hypersoniske våben lettede. Det vurderer ukrainske militærbloggere ifølge Reuters. Den kobling er dog ikke blevet bekræftet.

Ifølge den ukrainske regering forsøger Ruslands præsident, Vladimir Putin, at få erobret den østlige by Bakhmut hurtigst muligt.

Putins håb er angiveligt at kunne præsentere en tiltrængt sejr i forbindelse med den russiske mærkedag 9. maj. Her markeres Sovjetunionens sejr over Nazityskland under Anden Verdenskrig.

/ritzau/