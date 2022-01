Luftangreb mod houthi-oprørere dræber adskillige i Yemen

Op mod 20 personer er tirsdag blevet dræbt i en række luftangreb mod Yemens oprørskontrollerede hovedstad, Sanaa.

Det oplyser houthi-oprørerne, der sidder på kontrollen i hovedstaden.

Et luftangreb har blandt andet ramt en bygning, der tilhører en embedsmand fra houthiernes militær. Det har dræbt ham, hans kone, deres 25-årige søn og andre familiemedlemmer og uidentificerede personer.

Det er den militære koalition, der ledes af Saudi-Arabien og kæmper mod houthierne, der står bag tirsdagens angreb.

Det er angiveligt det dødeligste angreb i Sanaa siden 2019.

Angrebene mod Sanaa kommer, dagen efter at houthierne hævdede at stå bag et angreb i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater. Her blev tre personer dræbt, da en række tankvogne med brændstof eksploderede.

De Forenede Arabiske Emirater er med i koalitionen, som Saudi-Arabien leder. Abu Dhabi er hovedstaden i De Forenede Arabiske Emirater og også navnet på et af kongerigets i alt syv emirater.

Den saudiarabiskledede koalition har siden marts 2015 ført krig mod de iranskstøttede houthi-oprørere i Yemen.

Med støtte fra vestlige lande som Storbritannien og USA har koalitionen gennemført over 24.000 flyangreb og lagt store deler af Yemen i ruiner.

Yemen var i forvejen et af de fattigste lande i Mellemøsten. FN's udviklingsfond, UNDP, anslog i november sidste år, at den syv år lange krig har krævet mindst 377.000 menneskeliv.

Houthierne tog kontrol over Yemens hovedstad Sanaa i efteråret 2014 efter flere år med kaotiske tilstande i landet.

FN's generalsekretær, António Guterres, fordømte mandag angrebet mod Abu Dhabi og opfordrede "alle parter til at udvise maksimal tilbageholdenhed og forhindre enhver optrapning af konflikten."

/ritzau/Reuters