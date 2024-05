Luftfartsselskab strammer seleregler efter dødelig turbulens

Singapore Airlines strammer reglerne for seleskilte under flyvning.

Det oplyser luftfartsselskabet i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Luftfartsselskabet har besluttet at droppe at servere varme drikke og måltider, når skiltet for spænd sikkerhedsseler er tændt.

Det er et udtryk for en "mere forsigtig tilgang til turbulens", lyder det i udtalelsen.

Beslutningen kommer efter en hændelse tirsdag med voldsom turbulens. En person mistede livet, og over 100 passagerer kom til skade.

Fredag får 48 personer stadig behandling på et hospital efter flyvningen. Det oplyser embedsmænd ifølge Reuters.

De er fordelt på tre hospitaler i den thailandske hovedstad, Bangkok.

Torsdag lød meldingen fra en ansat på hospitalet Samitivej Srinakarin, at 20 af de 48 er på en intensivafdeling.

Singapore Airlines vil fortsat kigge sikkerhedsprocedurerne igennem, lyder det.

Sikkerheden "for vores passagerer og ansatte er af yderste vigtighed", står der i udtalelsen.

Det var flyet Boeing 777-300ER-fly med flynummer SQ32, der skulle flyve fra den britiske hovedstad, London, til Singapore.

Med omkring tre timer tilbage af turen blev flyet ramt af voldsom turbulens.

Både passagerer og personale blev kastet rundt i flyet. Flere kom til skade, da de væltede op i loftet.

Ifølge Reuters har flere pådraget sig hoved-, hjerne- og rygskader.

En 73-årig britisk mand mistede livet - formentlig af et hjertetilfælde.

Flyet måtte nødlande i Bangkok. Efterforskere fra Singapore og USA er rejst til Thailand for at undersøge årsagen til hændelsen nærmere.

Til nyhedsbureauet AFP har fagfolk med kendskab til luftfartssikkerhed sagt, at passagerer ofte tager for let på sikkerhedsbælter om bord på fly.

Men det udgør en stor risiko, hvis der opstår turbulens under flyvningen, lyder det.

/ritzau/