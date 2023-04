Luftforurening dræber 1200 børn i Europa hvert år

Luftforurening er hvert år skyld i den for tidlige død af mindst 1200 børn og unge under 18 år i Europa.

Det oplyser EU's miljøagentur, EEA, mandag.

Til trods for nylige forbedringer er mængden af forurenende luftpartikler højere end Verdenssundhedsorganisationens (WHO) anbefaling.

Særligt lande i Centraleuropa samt Italien har udfordringer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rapporten, som omfatter 30 lande, inkluderer ikke Rusland, Ukraine eller Storbritannien.

Derfor kan det faktiske antal for tidligt døde være større.

- Luftforurening fører hvert år til 1200 utidige dødsfald for børn under 18 og øger signifikant risikoen for sygdom senere i livet, lyder det fra EEA.

I november sagde EEA, at 238.000 mennesker i EU, Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet i 2020 døde for tidligt på grund af luftforurening.

Dette studie er EEA's første, der specifikt fokuserer på børn.

- Selv om antallet af utidige døde i denne aldersgruppe er lavt i relation til det samlede antal for den europæiske befolkning, som EEA analyserer hvert år, repræsenterer tidlig død et tab af fremtidigt potentiale og en betydelig byrde af kroniske sygdomme i både barndommen og senere i livet, siger EEA.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor opfordrer miljøagenturet myndighederne til at forbedre luftkvaliteten omkring skoler og børnehaver samt ved sportsfaciliteter og offentlig transport.

- Efter fødsel øger omsluttende luftforurening risikoen for en række helbredsproblemer som astma, reduceret lungefunktion, luftvejsinfektioner og allergi, står der i EEA's rapport.

Ifølge WHO dør syv millioner på verdensplan hvert år som følge af luftforurening.

Næsten lige så mange dør som følge af rygning eller dårlig diæt.

/ritzau/AFP