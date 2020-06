Lufthansa siger ja til hjælpepakke: Tysk stat er ny medejer

98 procent af aktionærerne støtter redningsplan, der frigiver ni milliarder euro til det trængte flyselskab.

Aktionærerne i Lufthansa tilslutter sig, at den tyske stat overtager 20 procent af selskabet. Det åbner for en hjælpepakke til ni milliarder euro (67 milliarder kroner).

Lufthansa har ellers under coronakrisen balanceret på kanten af et kollaps, efter en af storaktionærerne truede med at blokere for en aftale med den tyske regering.

Beslutningen om at lukke staten ind i ejerkredsen er truffet på et aktionærmøde, der blev holdt som en videokonference.

Det betyder, at regeringen frigiver de ni milliarder euro. De skal hjælpe Lufthansa med at holde sig i gang under krisen.

98 procent af aktionærerne støttede redningsplanen, mens to procent var imod ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Som i de øvrige flyselskaber rundt om i verden er passagererne næsten forsvundet under coronakrisen. Det har truet mange af branchens aktører på deres eksistens.

Flere af Lufthansas aktionærer havde luftet deres utilfredshed med, at den tyske stat trækkes ind i ejerkredsen, fordi det ville udhule værdien af deres ejerandel.

- Jeg vil stemme for forslaget, sagde milliardæren Heinz Herman Thiele, tidligere på dagen til avisen Frankfurter Allgemeine. Han øgede for nylig sin andel af Lufthansa-aktier til 15,5 procent.

Thiele kunne med sin andel have blokeret for aftalen med staten.

Det var lige netop det, han tidligere havde truet med, fordi han anså betingelserne, der var gemt i den tyske stats hjælpepakke, for at være for hårde.

Han ville hellere have, at den tyske stat købte sig ind i Lufthansa via den statslige udviklingsbank KfW.

Thiele mente, at hjælpepakken ville gøre det sværere for Lufthansa at omstrukturere og fyre medarbejdere.

Ryanair, der er en af Lufthansas konkurrenter, raser over aftalen.

Chefen Michael O'Leary siger, at det er et brud på EU's traktater for at gavne en af sine store nationale virksomheder. Det sker "på bekostning af de fattige lande", mener han.

Lufthansa har cirka 138.000 ansatte.

/ritzau/dpa