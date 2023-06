Lukasjenko: Belarus har modtaget atomvåben fra Rusland

Præsidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, siger onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters til russisk tv, at landet er begyndt at modtage taktiske atomvåben fra Rusland.

- Vi har missiler og bomber, som vi har modtaget fra Rusland, siger han.

- Nogle af bomberne er tre gange så kraftfulde som atombomberne i Hiroshima og Nagasaki, tilføjer han med reference til de atombomber, som USA kastede ned over de to japanske byer i august 1945 mod afslutningen af Anden Verdenskrig.

I sidste uge sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, at Rusland ville påbegynde opstillingen af taktiske atomvåben i nabolandet Belarus, når anlæggene til atomvåbnene var klar i juli.

- Alt forløber planmæssigt. Den 7.-8. juli vil forberedelserne være afsluttet, og så vil vi straks påbegynde opstillingen af de pågældende våben på jeres territorium, sagde Putin i sidste uge ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Putin har flere gange siden invasionen i Ukraine 24. februar sidste år i slet skjulte vendinger truet Ukraine og Vesten med de russiske atomvåben.

Det har dog hidtil ikke været kendt, hvornår atomvåbnene ville blive placeret i nabolandet.

Ukraine har modtaget store våbendonationer fra den vestlige verden, herunder Danmark.

I marts sagde Putin, at det er det samme, som USA gør, når det placerer atomvåben hos sine europæiske allierede.

- Vi udleverer dem ikke. Og USA udleverer dem ikke til sine allierede. Vi gør grundlæggende det samme, som de har gjort i et årti, sagde han.

USA har kritiseret Putins beslutning, men den amerikanske regering har gjort det klart, at den ikke har nogen intentioner om at ændre sin holdning til strategiske atomvåben.

USA siger, at de ikke har set tegn på, at russerne forbereder at bruge atomvåben.

Taktiske atomvåben har aldrig været anvendt i krig. De er udviklet til at kunne udslette en militær fjende og dennes udstyr på kamppladsen. Strategiske atomvåben kan til gengæld udslette hele landområder.

/ritzau/Reuters