Lukasjenko lyver om samtale med Merkel siger tyskere

Hviderussisk præsident under pres hævder at have talt med tysk leder søndag. Det benægter tysk regering

Hvideruslands omstridte præsident, Aleksandr Lukasjenko, siger, at han søndag midt under demonstrationer og strejker i landet, blev ringet op af Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

Men en talsmand for den tyske regering svarer, at det passer ikke. Merkel har ikke talt med Lukasjenko siden præsidentvalget 9. august.

- I går ringende Merkel. "Jeg ønsker at tale med dig", bliver Lukasjenko citeret af nyhedsbureauet Interfax for at sige.

- En sådan samtale mellem Merkel og Lukasjenko har ikke fundet sted siden valget, lyder det fra den tyske talsmand.

Lukasjenko er i fare for at blive mødt med nye sanktioner fra EU, efter hans styre udråbte ham til vinder af præsidentvalget sidste søndag med over 80 procent af stemmerne.

Det har ført til omfattende protester i landet, og søndag mødte over 100.000 mennesker op i Minsk for at protestere mod påstået valgsvindel.

Oppositionens ledende kandidat, Svetlana Tikhanovskaja, fik cirka 10 procent ifølge valgkommissionen. Et tal der forekommer urealistisk i forhold til de meget store valgmøder, hun var i stand til at samle.

/ritzau/Reuters