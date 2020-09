Lukasjenko: Måske har jeg siddet på magten for længe

Hviderussisk præsident afviser ikke et snarligt valg, men der må først gennemføres en forfatningsreform.

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, siger i et interview, at han muligvis har siddet for længe på sin post.

Han giver samtidig udtryk for, at han ikke afviser udskrivelse af et snarligt valg. Der skal dog først gennemføres en forfatningsreform. Det skriver nyhedsbureauet RIA ifølge Reuters.

- Ja, måske har jeg siddet lidt for længe, siger han til det russiske nyhedsbureau Tass og andre statslige medier i Rusland.

Han fastslår imidlertid, at han ikke vil træde tilbage trods en massiv bølge af protester mod hans styre.

Roman Babayan, chefredaktør for radiostationen Moscow Talks, som har interviewet den hviderussiske leder, siger, at Lukasjenko er bekymret for sine tilhængere, hvis han vælger at trække sig fra posten.

- Han siger, at hans tilhængere vil blive angrebet, hvis han træder tilbage, siger Babayan om Lukasjenko.

Interviewene med Lukasjenko fandt sted samme dag, som den hviderussiske oppositionspolitiker og protestleder Maria Kolesnikova var i de internationale avisoverskrifter.

Kolesnikova, som forsvandt mandag, dukkede tirsdag op ved grænsen til Ukraine. Her blev hun ifølge grænsepolitiet stoppet og tilbageholdt, da hun ville krydse grænsen til Ukraine sammen med to andre oppositionspolitikere.

Statsligt tv rapporterer, at de to andre oppositionspolitikere er i Ukraine, mens Kolesnikova blev tilbageholdt.

Ifølge oppositionen bortførte maskerede mænd mandag Maria Kolesnikova på åben gade i Hvideruslands hovedstad, Minsk. De maskerede mænd kørte ifølge oppositionen Kolesnikova væk i en varebil.

Den 38-årige Kolesnikova var den sidste tilbage i Hviderusland ud af tre kvinder, der alle stillede op mod Aleksandr Lukasjenko ved valget 9. august.

Siden valget i Hviderusland har der været massedemonstrationer mod Lukasjenko, hvis regime beskyldes for massiv valgsvindel.

/ritzau/AFP