Lukasjenko modsiger Putin: Angrebsmænd flygtede mod Belarus

Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, sagde tirsdag, at de bevæbnede mænd, der fredag angreb en koncertsal i Moskva, indledningsvist prøvede at flygte til Belarus og ikke Ukraine, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, ellers har sagt.

Putin har sagt, at Ukraine havde forberedt et "vindue", så gerningsmændene kunne komme over grænsen, der i øjeblikket er en krigszone.

Ukraine har afvist at have været involveret i angrebet, hvor 139 mennesker blev dræbt.

To af Putins mest magtfulde allierede, formanden for Ruslands sikkerhedsråd, Nikolaj Patrusjev, og FSB-chef Aleksandr Bortnikov, sagde tirsdag begge, at Ukraine bærer skylden for angrebet.

Ingen af dem har fremlagt beviser for påstanden.

Lukasjenko, der er en tæt allieret til Putin, sagde tirsdag til journalister, at belarusiske og russiske sikkerhedstjenester havde koordineret deres aktioner, da de mistænkte flygtede i bil fra Moskva mod Brjansk-regionen, hvor de blev fanget.

Brjansk grænser op til både Belarus og Ukraine.

Lukasjenko sagde, at Belarus hurtigt havde sat kontrolposter op ved grænsen.

- Det er derfor, de ikke kunne komme ind i Belarus. De så det, så de vendte om og tog hen til området ved grænsen mellem Ukraine og Rusland, sagde han tirsdag ifølge det statslige nyhedsbureau BelTA.

- Putin og jeg sov ikke i et døgn. Der var konstant interaktion, sagde den belarusiske præsident.

Bortnikov har sagt, at Rusland ved, at Ukraine har trænet militante islamister i Mellemøsten.

Amerikanske embedsfolk har sagt, at USA har efterretninger, der bekræfter, at Islamisk Stat stod bag angrebet.

Islamisk Stat har taget ansvar for angrebet.

Putin har selv anerkendt, at det var islamistiske militante, der udførte angrebet, men siger, at han vil vide, hvem der bestilte det.

/ritzau/Reuters