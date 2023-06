Lukasjenko: Vi får aldrig brug for at bruge Putins atomvåben

Belarus' beholdning af russiske atomvåben er blot en afskrækkelsesmanøvre, og landet får aldrig brug for rent faktisk at bruge våbnene.

Det siger landets præsident, Aleksandr Lukasjenko, i en tale vist af det statslige belarusiske nyhedsbureau Belta fredag, som er Belarus' nationaldag.

Både Lukasjenko og Ruslands præsident, Vladimir Putin, har erkendt, at Rusland er begyndt at opbevare våben i Belarus.

- Som tingene skrider frem, føler vi os mere og mere overbeviste om, at de (våbnene, red.) skal udstationeres her i Belarus, et pålideligt sted, siger Lukasjenko.

- Jeg er sikker på, at vi aldrig får behov for at bruge dem, mens de er her. Og ingen fjende kommer til at sætte fod i vores land.

/ritzau/Reuters