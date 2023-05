Lukkede techbankers topchefer skal svare for krak i Senatet

Gregory Becker og Scott Shay er blevet indkaldt til høring for Senatet, som er det øverste kammer i Kongressen i USA.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De to er henholdsvis tidligere administrerende direktør i Silicon Valley Bank og bestyrelsesformand i Signature Bank, som begge krakkede i starten af marts, efter at indlånere hastigt begyndte at hive penge ud af bankerne.

De er blevet indkaldt til høringen af Senatets Bankudvalg. Udvalget beskæftiger sig med lovgivning inden for bankvirksomhed, forsikringspolitik og regler for aktiehandel.

Det står endnu ikke helt klart, hvad de to skal udspørges om, men de skal formentlig forklare sig om sagen, hvor de to banker krakkede og sendte chokbølger igennem den internationale bankindustri.

Torsdag skal Senatet høre en række eksperter inden for bankverdenen om sagen. Det er blandt andet Da Lin, som er professor i jura ved det amerikanske Richmond Universitets jurafakultet.

Også juraprofessor Heidi Mandanis Schooner fra USA's Katolske Universitet og Thomas Quaadman, vicedirektør for Center for Kapitalmarkedets Konkurrencedygtighed, skal høres.

Høringen har i Senatets kalender fået titlen "At holde topchefer ansvarlige for de nylige bankkrak".

/ritzau/