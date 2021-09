Lukker kvindeministerium og åbner skoler kun for drenge

Taliban har fredag taget skridt, som peger i retning af at fratage piger og kvinder deres rettigheder.

Regeringens ministerium for kvinder erstattes af et departement, der under Talibans styre for to årtier siden var berygtet for strengt at håndhæve religiøse doktriner.

Samtidig meddeler det islamistiske styre, at skolerne i Afghanistan genåbner lørdag. Dog kun for drenge. Der er ingen melding om, hvad der skal ske med piger i skolealderen.

- Alle mandlige lærere og elever skal møde op ved deres uddannelsesinstitutioner, lyder erklæringen fra Talibans undervisningsministerium.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alle skoler i Afghanistan var allerede inden Talibans sejr delt i drengeskoler og pigeskoler.

I hovedstaden Kabul kunne ansatte fredag ses montere et skilt i bygningen for ministeriet til fremme af dyder og forebyggelse. Det skete i det nu tidligere ministerium for kvindelige anliggender.

Der har det seneste døgn været adskillige opslag på Twitter, hvor der ses kvindeligt ansatte fra ministeriet. De protesterer foran bygningen over, at de har mistet deres arbejde.

Ingen repræsentanter for Taliban har fredag ønsket at kommentere, hvad der sker.

Da Taliban 15. august fik kontrol over næsten hele Afghanistan, lovede dets ledere, at de ville være mere moderate, end senest de var ved magten. Det var fra 1996 til 2001.

Men kvinder har siden ikke fået lov til at vende tilbage til deres arbejde. Og islamisterne har indført strenge regler for, hvilket tøj som kvindelige studerende på universitet kan klæde sig i.

Da Taliban for to uger siden præsenterede sin nye regering, var der ingen kvinder blandt ministrene.

I de 20 år, hvor Taliban var fordrevet, blev mange kvinder stadig holdt udenfor i samfundet. Men kvinder opnåede dog en række rettigheder. Herunder retten til uddannelse. Derfor lykkedes en del at blive advokater, dommere, piloter og politifolk.

/ritzau/AFP