Lula sikrer sig vigtig støtte før sidste valgrunde i Brasilien

Brasiliens venstreorienterede præsidentkandidat Luiz Inácio Lula da Silva har sikret sig vigtig opbakning fra to kandidater fra den første runde af præsidentvalget.

De to kandidater er centrumhøjrekandidaten Simone Tebet og venstreorienterede Ciro Gomes. De fik henholdsvis tredje- og fjerdeflest stemmer ved første runde af valget søndag.

Lula er oppe imod den nuværende præsident, Jair Bolsonaro, i anden og afgørende runde af valget, der finder sted 30. oktober.

Gomes og Tebet fik tilsammen syv procent af stemmerne i den indledende runde. Lula fik 48,4 procent, mens Bolsonaro fik 43,2 procent.

Havde en af kandidaterne fået mere end 50 procent i den første runde, ville valget have været afgjort der. Men fordi det ikke lykkedes, skal de ud i anden runde, hvor det altså står mellem Lula og Bolsonaro.

Simone Tebet siger onsdag, at hun støtter Lula, fordi han i modsætning til Bolsonaro har vist, at han har en forpligtelse over for Brasiliens demokrati og forfatning.

Hvor mange af hendes vælgere, der vil følge trop og give deres stemme til Lula i anden runde, er endnu uvist.

Tirsdag besluttede Ciro Gomes at følge sit partis linje og vise støtte til Lula.

Lula er foran Bolsonaro i den seneste meningsmåling fra Ipec. Her står Lula til 51 procent, mens Bolsonaro står til 43 procent.

Målingen har en fejlmargin på to procentpoint.

Dog har Bolsonaro vind i sejlene, da han klarede sig markant bedre i første runde, end meningsmålingerne havde forudset.

Brasiliens tidligere præsident Fernando Henrique Cardoso har også været ude og erklære sin støtte til Lula offentliggjort.

Cardoso, der var præsident fra 1995 til 2002, har ellers tidligere sagt, at han var færdig med at give sin mening til kende ved præsidentvalg.

Lula var præsident i Brasilien mellem 2003 og 2010. I 2018 blev han idømt en lang fængselsstraf for korruption og hvidvask. Men senere blev han løsladt, da Brasiliens højesteret omstødte dommen.

/ritzau/Reuters