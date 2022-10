Lula vandt - og Brasilien blev delt i to

36-årige Raquel Loureiro er en meget glad brasilianer. Efter en lang valgdag, hvor hun kørte næsten fire timer i tog for at stemme på præsidentkandidat Luiz Inácio Lula da Silva - kendt som Lula - kunne hun søndag aften svinge sit store, røde flag i Rio de Janeiros gader fyldt med ligesindede.

“Det var en virkelig svær dag med både angst og frygt. Jeg kørte alene i tog for at stemme i den forstad, hvor jeg er vokset op. Jeg var nødt til at være neutralt klædt og holde mine politiske overbevisninger for mig selv, fordi det er et område med paramilitære grupper, hvor Bolsonaro står stærkt,” fortalte Raquel Loureiro over beskedtjenesten WhatsApp, mens festen stadig var i gang på Cinelândia-pladsen i Rio de Janeiro: