Lula vinder snæver sejr over Bolsonaro i Brasilien

Brasiliens tidligere præsident Luiz Inacio Lula da Silva vinder søndag en snæver sejr i anden valgrunde af præsidentvalget over den siddende præsident, Jair Bolsonaro.

Det står klart, efter at 98,8 procent af stemmerne er talt op.

Lula har foreløbig fået 50,8 procent af stemmerne, mens Bolsonaro har 49,2 procent. Det viser den officielle optælling.

Dermed er Lulas forspring stort nok til, at Bolsonaro ikke kan indhente ham, siger Brasiliens valgmyndighed.

Bolsonaro førte, da optællingen af stemmer begyndte. Men det varede ikke længe, før det var dødt løb mellem de to, inden Lula så overhalede den siddende præsident.

Efter at valgstederne lukkede klokken 17.00 (21.00 dansk tid), stod det hurtigt klart, at det ville blive et yderst tæt opgør.

- Stressniveauet er helt oppe på 1000. Jeg tror, at der vil være spænding lige til sidste sekund, sagde den 42-årige Lula-tilhænger Thais Mendonca Plaza, der fulgte optællingen på tv på en bar i São Paulo sammen med sine venner, til nyhedsbureauet AFP.

Optællingen er gået hurtigt, fordi stemmeafgivningen foregår elektronisk.

Beskyldningerne om snyd har lydt fra både Lulas lejr og Bolsonaros side lige til det sidste.

Bolsonaro har i månederne op til valget sået tvivl om, hvorvidt det elektroniske valgsystem er pålideligt. Han har tidligere antydet, at han måske ikke vil anerkende resultatet.

Fredag aften sagde han dog, at han vil respektere valget.

Lulas Arbejderparti beskyldte på selve valgdagen det brasilianske politi for at sætte vejspærringer op i et forsøg på at holde vælgerne væk fra valgsteder i de områder, der traditionelt støtter Lula. Det er særligt den fattigere del af befolkningen i det nordøstlige Brasilien.

Over 150 millioner brasilianere havde ret til at stemme ved søndagens valg.

/ritzau/