Lulas afløser overhaler knivstukket præsidentrival i Brasilien

Venstrefløjskandidaten Fernando Haddad ligger til at blive Brasiliens næste præsident, viser nye målinger.

Venstrefløjskandidaten Fernando Haddad har halet så meget ind på sin nærmeste rival i præsidentvalgkampen i Brasilien, at han lige nu ligger til at løbe med sejren.

Det viser nye meningsmålinger forud for præsidentvalget 7. oktober.

Haddad har afløst den fængslede ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva som arbejderpartiets præsidentkandidat.

Og han har altså nu fået så meget vind i sejlene, at han ligger til at besejre højrefløjskandidaten Jair Bolsonaro.

Bolsonaro har været fraværende fra præsidentvalgkampen, siden han tidligere på måneden blev stukket med en kniv i maven af en demonstrant fra venstrefløjen.

Haddad ser lige nu ud til at modtage 22 procent af stemmerne, mens Bolsonaro ligger til 28 procent. Det vil føre til et omvalg, og her ser Haddad ud til at tage sejren med 43 procent mod 37 procent til Bolsonaro.

/ritzau/AFP