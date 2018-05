Lunken opbakning til seks Balkan-landes EU-ambitioner

EU-præsident ser ingen anden fremtid for det vestlige Balkan end EU. Der er ingen Plan B, siger han.

EU-landene forlanger flere reformer i seks Balkan-lande med drømme om at komme med i det europæiske samarbejde.

Men på et topmøde i Sofia opstiller EU ingen dato for, hvornår landene på det vestlige Balkan kan nå deres mål.

I en erklæring på topmødet støtter EU de håbefulde landes såkaldt "europæiske perspektiv".

- På grundlag af de fremskridt, der hidtil er gjort, har partnerne på Vestbalkan bekræftet, at det europæiske perspektiv er deres klare strategiske valg, hedder det i erklæringen.

De seks lande på det vestlige Balkan er Albanien, Bosnien, Kosovo, Makedonien, Montenegro og Serbien.

EU-erklæringen nævner ikke direkte, at Balkan-landene kan blive medlemmer af EU.

Men den henviser til en erklæring fra det seneste Balkan-topmøde for 15 år siden i Saloniki, hvor der tydeligt står, at de kan komme med i EU, når de opfylder kriterierne.

EU lover til gengæld at styrke og intensivere sit engagement på alle niveauer for at støtte den politiske, økonomiske og sociale omstilling i regionen.

På vejen videre frem er EU også klar til at give mere støtte til infrastruktur og menneskelige forbindelser på det vestlige Balkan.

Men der er lang vej igen. Balkan-landene skal få afsluttet deres egne interne stridigheder, lyder det fra EU.

Desuden skal retsstaten fungere. Især skal korruption og organiseret kriminalitet bekæmpes.

Og alle borgeres grundlæggende rettigheder skal respekteres.

EU-præsident Donald Tusk siger efter topmødet, at EU vil blive ved med at være det vestlige Balkans mest pålidelige partner.

- Jeg ser ingen anden fremtid for det vestlige Balkan end EU, siger Tusk.

- Der er intet alternativ. Der er ingen Plan B, siger han.

- Det vestlige Balkan er en integreret del af Europa, og det hører hjemme i vores fællesskab.

EU-Kommissionen opstillede for et par måneder siden det mål, at de næste nye lande kan komme med i EU fra 2025, hvis de ellers er klar til den tid.

Men det mener statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke. Han forventer ikke nye udvidelser af EU i den nærmeste fremtid.

Også Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, træder på bremsen.

Han mener, at EU gennem mange år er blevet svækket af den konstante snak om nye udvidelser hele tiden.

/ritzau/