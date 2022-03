Lydhør EU-top spår lang og svær vej for ukrainsk EU-medlemskab

Der er stadig lang vej, før Ukraine kan blive medlem af EU, som landet flere gange siden den russiske invasion har udtrykt ønske om.

Sådan lyder det fra EU's top, hvor de dog også erklærer sig lydhøre over for ønsket.

Blandt de 27 medlemslande er der uenighed om udvidelse af unionen, påpeger EU-præsident Charles Michel. Han lover at kigge alvorligt på Ukraines ønske.

- Det bliver svært. Vi ved, at der er mange forskellige synspunkter i Europa (til udvidelse, red.), siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tirsdag har den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, i en tale i EU-Parlamentet igen fortalt om den ukrainske drøm om et EU-medlemskab. Ukraine vil gøre EU stærkere, lød det fra præsidenten.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtrykker stor respekt for det ukrainske folks mod under den russiske invasion.

- De forsvarer deres liv. Men de kæmper også for universelle værdier, og de er villige til at dø for dem. Præsident Zelenskij og det ukrainske folk er en sand inspiration, siger hun i EU-Parlamentet i Strasbourg.

Von der Leyen nævner, at Zelenskij under deres seneste samtale fortalte om den ukrainske drøm om et EU-medlemskab.

- I dag er EU og Ukraine allerede tættere end nogensinde. Der er stadig en lang vej forude. Vi skal have afsluttet den her krig. Og vi skal tale om de næste skridt.

- Men jeg er sikker: Ingen her i dette rum kan betvivle, at et folk, som står så modigt op for vores europæiske værdier, hører til i vores europæiske familie, siger Von der Leyen.

Ethvert europæisk land, som respekterer EU's værdier, kan søge om medlemskab.

Et land skal opfylde en lang række demokratiske, økonomiske og politiske kriterier for at kunne blive medlem. Derudover er der en række processer og forhandlinger, før et land kan blive medlem.

Når alle kapitler er lukket, skal alle EU-landene og EU-Parlamentet godkende optagelsen af et nyt land.

Det tog Polen, som ligner Ukraine befolkningsmæssigt og også har en kommunistisk historie, ti år fra at ansøge om medlemskab i 1994 til at blive medlem i 2004.

Og det var på et tidspunkt med fred og stabile demokratiske institutioner.

