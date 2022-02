Lydklip deles af ukrainske soldaters sidste ord til krigsskib

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, oplyser torsdag aften, at øen Zmiinyi også kendt som Slangeøen er blevet erobret af russiske styrker.

Det skriver CNN.

Ifølge præsidenten er alle 13 ukrainske soldater på øen, der ligger i Sortehavet, omkommet.

- Alle grænsesoldater døde heroisk og uden at give op. De vil blive tildelt ordenen "Helt af Ukraine" posthumt, siger Zelenskij.

Ifølge nyhedsbureauet dpa blev de ukrainske soldater dræbt, da et russisk krigsskib torsdag aften bombarderede øen. Det skete, efter at den var blevet omringet tidligere på dagen.

Zmiinyi ligger syd for havnebyen Odessa, der ligger i det sydlige Ukraine.

Det er en af de få øer, som hører ind under Ukraine. Den er strategisk vigtig i forhold til at sikre sig retten til at udvinde ressourcer i Sortehavet.

På sociale medier er der ifølge CNN dukket et lydklip op, der tilsyneladende gengiver kommunikation mellem de ukrainske soldater på øen og en officer i den russiske flåde.

I lydklippet kan man angiveligt høre den russiske officer sige: "Dette er et militært krigsskib. Dette er et russisk krigsskib. Jeg opfordrer jeg til at lægge jeres våben og overgive jer for at undgå blodsudgydelser og unødvendige ofre. Hvis ikke bliver I bombet".

Efterfølgende kan man i klippet angiveligt høre en ukrainsk soldat svare: "Til det russiske krigsskib, skrid ad helvede til".

Ifølge Oleksander Stjerba, der var Ukraines ambassadør i Østrig fra 2014 til 2021, er der meldinger om, at 11 af de 13 ukrainske soldater på øen var kvinder.

De skulle have mistet livet, da et russisk missil ramte deres barakker.

